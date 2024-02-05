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19:55, 5 февраля 2024 года В Орле открылась выставка работ Игоря Сигалова В экспозиции представлено порядка 50 работ автора.







Орловец Игорь Сигалов представил выставку черно-белых фотографий Сигалова "В кадре двое". В экспозиции собрано порядка полусотни работ.



– Он всегда настолько тонко чувствовал наверное фотографии и действительно вот эта вот выставка подтверждает его талант, - отметил руководитель Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев.



Игорь Сигалов - педагог и журналист в прошлом. Он хотел открыть эту выставку еще при жизни, однако судьба распорядилась иначе. Теперь друзья исполнили мечту фотографа.



(12+)





Антон Сорокин



