В Орле открылась выставка работ Игоря Сигалова

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19:55, 5 февраля 2024 года
В Орле открылась выставка работ Игоря СигаловаВ экспозиции представлено порядка 50 работ автора.
Орловец Игорь Сигалов представил выставку черно-белых фотографий Сигалова "В кадре двое". В экспозиции собрано порядка полусотни работ.
– Он всегда настолько тонко чувствовал наверное фотографии и действительно вот эта вот выставка подтверждает его талант, - отметил руководитель Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев.
Игорь Сигалов - педагог и журналист в прошлом. Он хотел открыть эту выставку еще при жизни, однако судьба распорядилась иначе. Теперь друзья исполнили мечту фотографа.
(12+)
Антон Сорокин
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