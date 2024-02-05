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19:00, 5 февраля 2024 года Андрей Клычков рассказал о перспективах развития электротранспорта в Орле Недавно для ТТП закупили 48 автобусов.



Фото: архив "Вести-Орел"

Доля общественного транспорта в Орле возросла с 15% до 35%. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Андрей Клычков. Он напомнил, что недавно для трамвайно-троллейбусного предприятия закупили 48 автобусов.



По словам главы региона, электротранспорт в Орле удалось сохранить. В федеральное Министерство готовится заявка на сумму более двух миллиардов рублей. Средства необходимы для капремонта электрооборудования, подстанций и рельс.



Также поставлена задача увеличить долю муниципального транспорта в Орловской области до 50%. Речь идет не только о трамваях и троллейбусах, но и об автобусах, отметил Андрей Клычков.







Вести-Орёл



