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17:28, 5 февраля 2024 года Доля обеспечения Орловщины качественной питьевой водой близка к стопроцентной Итоги мониторинга подвели в Роспотребнадзоре.





В орловском управлении Роспотребнадзора назвали результаты мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой. Как рассказали в ведомстве, 12,7% проб воды из распределительной сети не соответствовали требованиям по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям – 1,8%. В 2022-м эти показатели составили 13,4% и 1,5% соответственно. Подчеркивается, что патогенных микроорганизмов в воде не нашли.



В данный момент доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из водопроводов, составляет 94,2%, в том числе городского населения – 95,2%.



В отношении водоснабжающих организаций за нарушения составлено 59 протоколов. Выписано штрафов на общую сумму 816,7 тысячи рублей.





Артем Ежаков



