Первый этап реконструкции аэропорта в Орле должен завершиться до 31 августа
По нормативам гавань будет иметь статус взлетно-посадочной площадки.
Первый этап реконструкции аэропорта "Южный" в Орле должен завершиться до 31 августа 2024-го года. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе пресс-конференции для СМИ. По нормативам гавань будет иметь статус взлетно-посадочной площадки.
Как отметил глава региона, работа по поиску оператора аэропорта идет, но пока закрыто небо, самолеты принимать не будут.