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15:50, 5 февраля 2024 года Первый этап реконструкции аэропорта в Орле должен завершиться до 31 августа По нормативам гавань будет иметь статус взлетно-посадочной площадки.





Первый этап реконструкции аэропорта "Южный" в Орле должен завершиться до 31 августа 2024-го года. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе пресс-конференции для СМИ. По нормативам гавань будет иметь статус взлетно-посадочной площадки.



Как отметил глава региона, работа по поиску оператора аэропорта идет, но пока закрыто небо, самолеты принимать не будут.





