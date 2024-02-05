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15:43, 5 февраля 2024 года В Орловской области может быть создана выставка по аналогии с "Россией" Перед регионом стоит задача максимально популяризировать красоту Орловщины.





В Орловской области может быть создан свой аналог выставки "Россия". Перед регионом стоит задача максимально популяризировать красоту Орловщины.

"В каждом районе есть свои красоты. Обсуждали, что сделать по аналогии с выставкой "Россия". Каждый район Орловщины должен иметь свой стиль, свои места, визитные карточки, которые будут популяризировать Орловскую область в целом", – рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе пресс-конференции для СМИ.





