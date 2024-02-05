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17:04, 5 февраля 2024 года

Орловские и белгородские полицейские задержали курьера мошенников

От злоумышленников пострадала пенсионерка из Колпны.


В Колпне 88-летняя женщина пострадала от дистанционных мошенников. Ей позвонила якобы внучка, рассказавшая, что попала в ДТП, поэтому ей нужно 100 тысяч рублей. Следом с пенсионеркой начал говорить лже-работник прокуратуры, который рассказал, как передать деньги. Злоумышленники были на связи два часа, а затем к орловчанке пришел курьер мошенников, которому она отдала наличные.

25-летнего посыльного задержали белгородские полицейские. Он попался при схожих обстоятельствах. Орловские правоохранители допросили мужчину по колпнянскому делу, он дал признательные показания, сообщили в региональном УМВД.


Артем Ежаков
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