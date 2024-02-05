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18:03, 5 февраля 2024 года Орловские студенты встретились с участником СВО Владимиром Селезневым Речь шла о помощи бойцам, которые находятся на передовой.



Фото: тг-канал "Орловская область"

Студенты филиала Орловского автодорожного техникума в поселке Стрелецкий пообщались с участником спецоперации Владимиром Селезневым. Он показал ребятам современное обмундирование штурмовиков Армии России и рассказал, как оказывать первую медицинскую помощь в боевых условиях. Также поговорили о поддержке бойцов, которые находятся на фронте.





Как пишет тг-канал "Орловская область", Владимир Селезнев ушел на передовую добровольцем. В составе Вооруженных сил РФ выполнял боевые задачи в зоне проведения СВО. Получил ранение и был комиссован по состоянию здоровья. Сейчас Владимир Алексеевич работает инструктором пункта отбора на военную службу по контракту Орловского муниципального округа.





Сергей Мерцалов



