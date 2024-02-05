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15:27, 5 февраля 2024 года В Орле дополнительно осветят девять дорожных участков Также новые светильники появятся в двух десятках дворов.





В 2024-м году в Орле планируется дополнительно осветить девять участков улично-дорожной сети.



Речь идет об улице Тургенева на участке от переулка Георгиевского до улицы Октябрьской; улице Полесской на участке от улицы Максима Горького до улицы Октябрьской; улице Октябрьской на участке от ландшафтного парка "Дворянское гнездо" до улицы Полесской; улице Брестской на участке от переулка Георгиевского до улицы Максима Горького; улице 60 лет Октября на участке от улицы Максима Горького до улицы Октябрьской; пересечении улицы Комсомольской, Карачевского шоссе, переулка Маслозаводского, Автовокзальной площади; улице Максима Горького на участке от улице Ленина до улицы Левый берег реки Орлик; улице Комсомольской на участке от улицы Красина до Карачевского шоссе; улице Половецкой.



Как рассказали в мэрии, документация на работы уже готова, идет поиск финансирования.



Также новые светильники появятся в 24 дворах.





Артем Ежаков



