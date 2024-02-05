В Орловской области опровергли информацию о гибели мужчины от стаи волков

|
|понедельник 5.02.2024 15:56:52
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
14:24, 5 февраля 2024 года
В Орловской области опровергли информацию о гибели мужчины от стаи волковСведения ранее появились в социальных сетях.
Фото: "Вести-Орел"
Управление эконадзора и природопользования Орловской области сообщило, что информация о мужчине, которого загрызла стая волков, не соответствует действительности.
– В случае обнаружения следов жизнедеятельности волков просим обращаться в казенное учреждение Орловской области "Орелоблохотучреждение" по телефону 8(4862)73-41-30, - отметили в соцсетях управления.
Сергей Силаев
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.