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18:37, 5 февраля 2024 года

В Орле открылся исправительный центр для осужденных на принудительные работы

Здесь будут работать те, кого суд признал неопасными для общества.



В Орле в Маслозаводском переулке на прошлой неделе открылся исправительный центр осужденных на принудительные работы. Здесь будут проживать 150 человек. Они займутся изготовлением упаковки для пищевой продукции. Также планируется изготовление металлоизделий.

Центр оснащен видеокамерами. Для осужденных созданы все условия для самостоятельного проживания: спальни, прачечная, кухня, санузлы. Также им разрешено пользоваться интернетом и мобильной связью, встречаться с родными. С одобрения администрации по выходным можно выходить в город, посещать различные мероприятия.

Попасть сюда могут и заключенные из колонии – за примерное поведение.

В регионе это уже третий исправительный центр. Подобные открыты на базе колоний в Шахово и в Мценске. Всего в регионе наказание в виде принудительных работ отбывают 100 человек.


Татьяна Тимохина
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