Главная » Новости



14:51, 5 февраля 2024 года Орловские рыбаки вошли в тройку призеров соревнований в Липецкой области Открытый чемпионат по зимней рыбалке состоялся в селе Волово.



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

Трио ливенских рыбаков попали в тройку призеров соревнований по зимней ловле в Липецкой области. Как сообщает "ПРИНТ-ТВ", Владимир Анцупов, Юрий Назаров и Сергей Селищев показали второй результат.



Открытый чемпионат Липецкой области по зимней рыбалке прошел недавно в селе Волово. У рыбаков было ровно два часа, чтобы показать свои умения и даже поставить личный рекорд. Соревнования посвятили 80-й годовщине освобождения Воловского района от фашистских захватчиков.





Сергей Мерцалов



