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14:22, 5 февраля 2024 года Росреестр может организовать геодезические и картографические работы С переходом на цифровизацию, соискателям теперь проще и удобнее получить лицензирование деятельности. О том, сколько времени теперь это занимает и как цифровые сервисы улучшили работу Росреестра, рассказала заместитель руководителя Росреестра по Орловской области Ольга Хандогина.











Анастасия Тычинская



