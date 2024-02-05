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13:53, 5 февраля 2024 года

На Орловщине начался месячник осведомленности о раке

Акцию совместно проводят онкодиспансер и фонд "Содействие".



С 4 февраля начался месячник распространения информации о раке и его профилактике. Сегодня болезнь входит в тройку лидеров по инвалидности и летальности. Помощь онкобольным и их близким оказывает фонд "Содействие", чья работа в этом году вновь поддержана президентским грантом.

Волонтеры регулярно приходят в онкодиспансер, где делятся своим опытом, рассказывают о возможностях фонда, дают советы по маршрутизации и профилактике.

Последний месяц зимы онкологический диспансер совместно с фондом будет активно заниматься просветительской и профилактической работой, в том числе с выездами в районные ЦРБ. Пациентам расскажут, как нужно повести себя в случае подозрения на онкологию, к кому обращаться и так далее.

Выездные бригады – это врачи онкологического диспансера, врачи-волонтеры фонда из других организаций, участники программы "Равный – равному" – добровольцы с опытом онкозаболевания.

О программе февральских мероприятий можно узнать на сайте и в группах фонда "Содействие" и онкодиспансера.
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