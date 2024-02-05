Орловские волонтеры навестили участника Сталинградской битвы
С днем разгрома фашистов под Сталинградом поздравили Александра Максимовича Ширшова.
Фото: архив "Вести-Орел"
В день 81-й годовщины разгрома фашистов под Сталинградом в гости к орловскому фронтовику пришли "Волонтеры Победы". Герою Великой Отечественной войны и непосредственному участнику Сталинградской битвы вручили цветы и подарки.
Александр Максимович Ширшов родился 16 августа 1923 года в деревне Первое Поздеево Свердловского района. Воевал в составе Донского, Сталинградского, 1-го Украинского, 2-го Белорусского, 1-го Дальневосточного фронтов.
Награжден медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За Победу над Японией".