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13:32, 5 февраля 2024 года

Орловские волонтеры навестили участника Сталинградской битвы

С днем разгрома фашистов под Сталинградом поздравили Александра Максимовича Ширшова.

Фото: архив "Вести-Орел"

В день 81-й годовщины разгрома фашистов под Сталинградом в гости к орловскому фронтовику пришли "Волонтеры Победы". Герою Великой Отечественной войны и непосредственному участнику Сталинградской битвы вручили цветы и подарки.

Александр Максимович Ширшов родился 16 августа 1923 года в деревне Первое Поздеево Свердловского района. Воевал в составе Донского, Сталинградского, 1-го Украинского, 2-го Белорусского, 1-го Дальневосточного фронтов.

Награжден медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За Победу над Японией".


Сергей Мерцалов
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