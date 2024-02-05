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13:32, 5 февраля 2024 года Орловские волонтеры навестили участника Сталинградской битвы С днем разгрома фашистов под Сталинградом поздравили Александра Максимовича Ширшова.



Фото: архив "Вести-Орел"

В день 81-й годовщины разгрома фашистов под Сталинградом в гости к орловскому фронтовику пришли "Волонтеры Победы". Герою Великой Отечественной войны и непосредственному участнику Сталинградской битвы вручили цветы и подарки.



Александр Максимович Ширшов родился 16 августа 1923 года в деревне Первое Поздеево Свердловского района. Воевал в составе Донского, Сталинградского, 1-го Украинского, 2-го Белорусского, 1-го Дальневосточного фронтов.



Награжден медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За Победу над Японией".





Сергей Мерцалов



