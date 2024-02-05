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11:55, 5 февраля 2024 года В Орле начали готовиться к весеннему паводку Мэрией утвержден соответствующий план.





В мэрии Орла утвердили план мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2024-м году. В перечне – 44 пункта, большинство из которых нужно выполнить до 1 марта. Предстоит уточнить список домов, попадающих в зону возможного затопления, планы эвакуации, доступные силы и средства, разработать маршруты движения транспорта с учетом половодья и многое другое.



Для ликвидации последствий половодья планируется направить 18 формирований, включая спасательные службы и службы жизнеобеспечения, организации и войсковые части.



Напомним, что в прошлом году весенний паводок на Орловщине прошел без особых происшествий, но уровень воды был значительным. К примеру, затопило нижнюю часть набережной Оки в Орле.





Артем Ежаков



