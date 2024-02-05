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11:56, 5 февраля 2024 года Орловские студенты дали концерт для ветеранов боевых действий В гости военных пригласили учащиеся художественного училища.







Ветераны боевых действий встретились со студентами Орловского художественного училища. Военнослужащих пригласили в гости, чтобы рассказать о современной живописи, скульптуре и графике на тему специальной военной операции.



На виртуальной выставке бойцам показали живопись, современных художников Дмитрия Альшаева, Александра Дроздова, Елены Бегмы, Ильи Пожарова и многих других авторов.



Студенты исполнили стихи и песни, подарили ветеранам свои картины о мире. Выступление увидели не только гости, но и бойцы на передовой.





Эва Стасюлевич



