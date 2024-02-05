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12:28, 5 февраля 2024 года

Андрей Клычков выразил соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске

Удар ВСУ по пекарне унес жизни 28 человек. Среди них - один ребенок.

Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков принес соболезнования родным и близким погибших в ходе обстрела пекарни в Лисичанске:

- Киевский режим совершил очередное преступление, нанеся удар по гражданскому объекту в городе Лисичанск Луганской Народной Республики. В бессильной злобе, не в состоянии противостоять нашим войскам на поле боя, враг направил свою агрессию на мирных жителей. По последним данным погибло 28 человек, среди них один ребенок, - написал глава региона.

Клычков отметил, что Орловщина разделяет горечь утраты с родными и близкими погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого террористического акта.

- Орловская область всегда готова оказать любую необходимую помощь братскому народу Донбасса. Мы вместе будем бороться с врагом и вместе победим!, - подчеркнул губернатор.


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