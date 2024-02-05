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11:06, 5 февраля 2024 года В Орловской области осудят бывшего начальника изолятора временного содержания Мужчине вменяют получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.



Фото: архив "Вести-Орел", СУ СК России по Орловской области

В Орловской области в суд передано дело в отношении мценского изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых. Мужчине вменяют получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Уголовное дело возбудили по материалам региональных управлений МВД и ФСБ.



Как считает следствие, в сентябре 2021-го года экс-полицейский взял от заключенного изолятора взятку, получив во временное пользование машину стоимостью в два миллиона рублей и две единицы строительной техники общей стоимостью в три миллиона рублей. В обмен обвиняемый дал возможность заключенному посетить частную зубную клинику в Мценске, а также незаконно разрешал проведение свиданий с родственниками, сообщили в областном управлении следственного комитета.









Артем Ежаков



