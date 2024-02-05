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11:26, 5 февраля 2024 года Тысячи орловских семей улучшили жилищные условия на средства маткапитала Программе исполнилось 17 лет.





За время действия программы "Материнский капитал" 40,5 тысячи семей из Орловской области улучшили свои жилищные условия. Только в прошлом году такой возможностью в регионе воспользовались три тысячи раз.



Как напомнили в региональном управлении Соцфонда, приобретаемое жилье должно находиться на территории России, а ремонт жилого помещения не будет считаться улучшением жилищных условий.



Маткапитал можно направить на приобретение жилья, оплату строительства или реконструкцию объекта ИЖС, компенсацию затрат, а также другие цели.





Артем Ежаков



