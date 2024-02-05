Тысячи орловских семей улучшили жилищные условия на средства маткапитала
Программе исполнилось 17 лет.
За время действия программы "Материнский капитал" 40,5 тысячи семей из Орловской области улучшили свои жилищные условия. Только в прошлом году такой возможностью в регионе воспользовались три тысячи раз.
Как напомнили в региональном управлении Соцфонда, приобретаемое жилье должно находиться на территории России, а ремонт жилого помещения не будет считаться улучшением жилищных условий.
Маткапитал можно направить на приобретение жилья, оплату строительства или реконструкцию объекта ИЖС, компенсацию затрат, а также другие цели.