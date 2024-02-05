понедельник 5.02.2024 15:55:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

10:35, 5 февраля 2024 года

Ушел из жизни почетный орловец Вячеслав Константинович Соколов

Его имя навсегда вписано в историю Орловской области.

Фото: архив "Вести-Орел"

Большая утрата: на 83-м году жизни не стало Вячеслава Константиновича Соколова - гражданина, имя которого внесено в Книгу Почета Орла.

Его трудовая деятельность началась в 1961 году с должности техника. Позже он стал старшим техником, затем инженером ГСПКБ Орловского Совнархоза. С 1969 по 1971 годы работал инженером-конструктором СКБ Орловского опытного завода НИИАТ. Везде ярко проявились его глубокие инженерные знания и незаурядные организаторские способности.

Получив богатый жизненный опыт, в 1971 году Вячеслав Константинович перешел на комсомольскую работу. В 1973-м молодого специалиста утвердили на должность инструктора горкома КПСС, а через несколько лет направили в Москву в высшую партийную школу, окончив которую он возглавил организационный отдел горкома КПСС.

Работая на ответственных постах в городской партийной организации, Вячеслав Константинович первостепенное значение уделял вопросам социально-экономического развития. Под его руководством велось строительство Кромского водозаборного узла, началось возведение хирургического корпуса Областной больницы, велась замена фундамента первой в Орле школы №40 с бассейном. Самое активное участие Вячеслав Константинович принимал в строительстве первой очереди главного корпуса Технического университета, детских садов, зон отдыха предприятий.

В 1991 году Соколов перешел на хозяйственную работу. С 1996 по 2000 годы был депутатом Государственной Думы РФ второго созыва. Совместным постановлением коллегии администрации города и Орловского городского Совета народных депутатов имя Вячеслава Константиновича внесли в Книгу Почета Орла.

Редакция ГТРК "Орел" выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Константиновича Соколова. Память об этом замечательном человеке сохранится в благодарных сердцах огромного числа людей.


Вести-Орёл
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.