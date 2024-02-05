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10:35, 5 февраля 2024 года Ушел из жизни почетный орловец Вячеслав Константинович Соколов Его имя навсегда вписано в историю Орловской области.



Фото: архив "Вести-Орел"

Большая утрата: на 83-м году жизни не стало Вячеслава Константиновича Соколова - гражданина, имя которого внесено в Книгу Почета Орла.



Его трудовая деятельность началась в 1961 году с должности техника. Позже он стал старшим техником, затем инженером ГСПКБ Орловского Совнархоза. С 1969 по 1971 годы работал инженером-конструктором СКБ Орловского опытного завода НИИАТ. Везде ярко проявились его глубокие инженерные знания и незаурядные организаторские способности.



Получив богатый жизненный опыт, в 1971 году Вячеслав Константинович перешел на комсомольскую работу. В 1973-м молодого специалиста утвердили на должность инструктора горкома КПСС, а через несколько лет направили в Москву в высшую партийную школу, окончив которую он возглавил организационный отдел горкома КПСС.



Работая на ответственных постах в городской партийной организации, Вячеслав Константинович первостепенное значение уделял вопросам социально-экономического развития. Под его руководством велось строительство Кромского водозаборного узла, началось возведение хирургического корпуса Областной больницы, велась замена фундамента первой в Орле школы №40 с бассейном. Самое активное участие Вячеслав Константинович принимал в строительстве первой очереди главного корпуса Технического университета, детских садов, зон отдыха предприятий.



В 1991 году Соколов перешел на хозяйственную работу. С 1996 по 2000 годы был депутатом Государственной Думы РФ второго созыва. Совместным постановлением коллегии администрации города и Орловского городского Совета народных депутатов имя Вячеслава Константиновича внесли в Книгу Почета Орла.



Редакция ГТРК "Орел" выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Константиновича Соколова. Память об этом замечательном человеке сохранится в благодарных сердцах огромного числа людей.





Вести-Орёл



