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13:00, 5 февраля 2024 года

Поисковики орловского отряда "ЛизаАлерт" нашли живыми больше ста человек

Такова статистика за 2023-й год.



3 февраля во многих странах мира вспоминали без вести пропавших. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", в России ежегодно пропадают 180 тысяч человек, 20 тысяч из них не находят.

Волонтеры не прекращают поиск, даже если с момента пропажи человека прошел не один год. Так, благодаря работе добровольцев домой вернулась бабушка, о судьбе которой родные не знали семь лет.

В Орле отряд "ЛизаАлерт" существует с 2015-го года. В прошлом году поисковики приняли 165 заявок. 125 человек найдены живыми, погибли – 14, восемь найдены не были. Поиски могут идти годами, волонтеры не оставляют заявки открытыми.

В холода поисковики выходят в "Ночной патруль". Эта практика в Орле идет третий год. Волонтеры ищут людей, которые рискуют замерзнуть на улице и оказывают помощь.

Обратиться на горячую линию поискового отряда "ЛизаАлерт" можно по телефону: 8-800-700-54-52. Добровольцы советуют людям не ждать три дня с момента пропажи человека и сразу обратиться к ним и в полицию.


Мария Семак
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