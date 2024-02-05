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9:51, 5 февраля 2024 года

В Орловской области на выборах президента будут работать более двух тысяч общественных наблюдателей

Все они уже прошли обучение.

Фото: Общественная палата Орловской области

На предстоящих выборах президента России в Орловской области будут работать более 2 000 общественных наблюдателей. Об этом рассказал председатель Общественной палаты региона Сергей Ступин. По его словам, все они уже прошли обучение. Работать наблюдатели будут в течение трех дней на 684 избирательных участках.

Напомним, что президентские выборы в РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. В настоящее время в качестве кандидатов на этот пост ЦИК зарегистрировала Николая Харитинова от КПРФ, Вячеслава Даванкова от "Новых людей", Эдуарда Слуцкого от ЛДПР и действующего главу государства Владимира Путина как самовыдвиженца.


Сергей Мерцалов
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