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8:56, 5 февраля 2024 года В Мценске во время пожара спасены люди и животные Квартира на улице Советской загорелась в минувшую субботу.





3 февраля в час дня пожарные получили вызов с улицы Советской в Мценске, где загорелась одна из квартир жилого дома. Пламя грозило охватить соседние помещения.



Из дома спасены мужчина и женщина, а также кошка, собака и попугай. Огонь удалось сдержать, выгорела только душевая кабина.



Никто не пострадал. Как рассказали в областном управлении МЧС, предположительной причиной ЧП стало короткое замыкание.





Артем Ежаков



