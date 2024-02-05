В Орле продолжается реализация проекта "Мы рядом"

В центре пожилого человека теперь каждую неделю проводят групповые занятия с психологом.

В Орле продолжается реализация проекта "Мы рядом". В центре пожилого человека теперь каждую неделю проводят групповые занятия с психологом, а еще занимаются спортом и беседуют за чашкой чая.





Это все стало возможным благодаря президентскому гранту. Орловский красный крест выиграл более пяти с половиной миллионов рублей.

И теперь пенсионеры ждут с нетерпением среду и пятницу именно по этим дням проходят занятия и душевные встречи.

А для вынужденных переселенцев здесь организовали сбор гуманитарной помощи в виде продовольственных и гигиенических наборов.

Центр пожилых людей в Орле работает уже 15 лет. Ежегодно более 100 человек приходят и получают здесь всю необходимую помощь и поддержку.