Храмы Орловской области продолжают оказывать помощь бойцам СВО

Приход Троице-Васильевского храма вместе с воскресной школой собрали посылку для российских солдат.

Собранная посылка была передана в Администрацию Орловского муниципального округа, откуда отправится прямиком на передовую.



Как сообщает орловская митрополия, волонтерская организация «Женский батальон 57» поселка Нарышкино неоднократно оказывает помощь военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. В ней добровольцы занимаются пошивом вещей для российских солдат, а также отправляют необходимые медицинские материалы военным госпиталям.

Свою лепту в работу волонтерской организации внесли настоятель Никитского храма села Солнцево протоиерей Петр Рыбак вместе с прихожанами. Приход храма передал ткань для пошива изделий, закупил памперсы для госпиталей и продукты питания для бойцов, а также помог с материалами для изготовления окопных свечей.