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18:00, 4 февраля 2024 года

Храмы Орловской области продолжают оказывать помощь бойцам СВО

Приход Троице-Васильевского храма вместе с воскресной школой собрали посылку для российских солдат.


Приход Троице-Васильевского храма города Орла совместно с воскресной школой собрали посылку для российских солдат, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. В посылку для бойцов положили продукты питания, сладкие пряники и теплые зимние носки.

Собранная посылка была передана в Администрацию Орловского муниципального округа, откуда отправится прямиком на передовую.

Как сообщает орловская митрополия, волонтерская организация «Женский батальон 57» поселка Нарышкино неоднократно оказывает помощь военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. В ней добровольцы занимаются пошивом вещей для российских солдат, а также отправляют необходимые медицинские материалы военным госпиталям.

Свою лепту в работу волонтерской организации внесли настоятель Никитского храма села Солнцево протоиерей Петр Рыбак вместе с прихожанами. Приход храма передал ткань для пошива изделий, закупил памперсы для госпиталей и продукты питания для бойцов, а также помог с материалами для изготовления окопных свечей.

 




Александра Бахтина
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