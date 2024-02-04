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17:00, 4 февраля 2024 года Школа на Зеленина в Орле в этом месяце может получить долгожданную лицензию Раннее стало известно о повышении стоимости контракта до 1 миллиарда 140 миллионов рублей.





Самая большая в Орле школа на Зеленина уже в этом месяце может получить долгожданную лицензию. Раннее стало известно о повышении стоимости контракта до 1 миллиарда 140 миллионов рублей. К этому моменту работы на объекте полностью завершены. Установили пожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. В школе появилась мебель и оборудование в пищеблоке. В сейчас оформляют документы для образовательного лицензирования - сообщили в профильном департаменте.





Александра Бахтина



