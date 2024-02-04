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16:00, 4 февраля 2024 года В Орловском краеведческом музее открылась выставка "В кадре двое" На выставке представили около 50 работ Игоря Сигалова.





В Орловском краеведческом музее открылась выставка Игоря Сигалова "В кадре двое". На ней представили около 50 работ автора. Игорь Сигалов приобрел известность благодаря своей активной работе в журналистских и педагогических кругах. За годы жизни создал огромное количество разных проектов и серий. Выставка будет работать до 1 марта по адресу улица Гостиная дом 2.





Александра Бахтина



