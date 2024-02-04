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15:00, 4 февраля 2024 года

Орловская область утвердила список оплачиваемых общественных работ на 2024 год

В перечень входят 152 вида оплачиваемых общественных работ.

Фото: Пресс-служба областного правительства

Губернатор Андрей Клычков подписал постановление Правительства Орловской области от 29 января 2024 года под номером 43, в котором утверждены перечень и объем оплачиваемых общественных работ в регионе на текущий год.
 
Перечень включает в себя 152 вида оплачиваемых общественных работ.

В их числе, в частности:

  • благоустройство и озеленение зон отдыха, физкультуры и туризма, парков культуры, скверов;
  • выращивание и уборка сельскохозяйственной продукции;
  • вспомогательные работы по очистке водоемов и пляжей;
  • доставка корреспонденции, работа курьером;
  • доставка товаров на дом по заказам населения;
  • заготовка кормов и сена, лесных семян;
  • обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, заготовка дров, косметический ремонт квартир);
  • уход за престарелыми, инвалидами, участниками войн, ветеранами в учреждениях здравоохранения и на дому;
  • участие в обеспечении отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и многие другие работы.
Как сообщает пресс-служба правительства области, ожидается, что в общественных работах в 2024 году примет участие 255 человек.
 



Александра Бахтина
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