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14:00, 4 февраля 2024 года Орловская область расскажет о своих героях всей стране На выставке-форуме "Россия" в павильоне нашего региона пройдет неделя патриотизма.



Фото: Пресс-служба областного правительства

Орловщина расскажет всей стране о героях-орловцах. С 5 по 8 февраля на выставке "Россия" в павильоне нашего региона пройдет неделя патриотизма. Гости увидят фотографии наших земляков, погибших в локальных конфликтах. Кроме того, узнают о мужестве орловских участников СВО, которые сегодня отстаивают интересы нашей Родины. Также пройдет живая выставка. Волонтеры предстанут в военной форме, которую носили солдаты, участвовавшие в войнах в Афганистане и Чечне.





Александра Бахтина



