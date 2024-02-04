Орловская область расскажет о своих героях всей стране

|
|Главная » Новости
14:00, 4 февраля 2024 года
Орловская область расскажет о своих героях всей странеНа выставке-форуме "Россия" в павильоне нашего региона пройдет неделя патриотизма.
Фото: Пресс-служба областного правительства
Орловщина расскажет всей стране о героях-орловцах. С 5 по 8 февраля на выставке "Россия" в павильоне нашего региона пройдет неделя патриотизма.
Гости увидят фотографии наших земляков, погибших в локальных конфликтах. Кроме того, узнают о мужестве орловских участников СВО, которые сегодня отстаивают интересы нашей Родины. Также пройдет живая выставка. Волонтеры предстанут в военной форме, которую носили солдаты, участвовавшие в войнах в Афганистане и Чечне.
Александра Бахтина