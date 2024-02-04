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13:00, 4 февраля 2024 года Орловщина взяла на себя ремонт детского сада в ЛНР Детский сад находится в Троицком районе Луганской Народной Республике





Капитальный ремонт детского сада в Троицком районе Луганской Народной Республике Орлвощина возьмет на себя. Наша область продолжает помогать подшефной территории. На восстановление детского сада выделано 120 миллионов рублей. Сейчас там идет монтаж наружного освещения, делают дорожки и зоны для игр. Помимо этого 31 миллион будет направлен на ремонт МФЦ, а почти 7 миллионов на покупку мебели и специального оборудования.





Александра Бахтина



