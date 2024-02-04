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11:00, 4 февраля 2024 года Владимир Путин во время визита в Тулу посетил орловскую семью медиков Семья переехала в Тулу, потому что муж получил приглашение на работу в местном онкодиспансере.





Президент России Владимир Путин внес изменения в свою программу во время посещения Тулы и заехал в гости к семье врачей Швецовых. Они переехали в этот регион из Орла, потому что муж получил приглашение на работу в местном онкодиспансере. Как сообщает телеграм канал " Кремль. Новости", на новом месте семье врачей предоставили коттедж площадью 120 кв. метров. Швецов выразил благодарность президенту за поддержку медработников.

В Тульской области активно используют меры государственной поддержки для привлечения лучших медицинских кадров в регион. Таким образом, медики, переехавшие сюда на работу, получают миллион рублей в качестве пособия на переезд и, если врач соответствует определенным профессиональным критериям, жилье в коттеджном поселке.







Александра Бахтина



