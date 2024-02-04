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12:00, 4 февраля 2024 года

Орловские студенты посетили лекцию-экскурсию "Он написал войну"

Лекция посвящена 81-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"

Студенты из Орла посетили лекцию-экскурсию по фрагментам мемориальной мастерской имени Г. В. Дышленко под названием "Он написал войну" посвященной 81-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Сын Георгия Васильевича, Виктор Дышленко, рассказал о жизни своего отца, его творчестве и участии в Великой Отечественной войне. 

Георгий Васильевич родился в селе Ирмино Донецкой области в 1914 году и принял участие в освобождении Орла. Он был удостоен ордена Красной Звезды и пяти боевых медалей за свою службу.
 
Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", одной из наиболее известных работ Георгия Васильевича является диорама "Орловская битва", созданная им совместно с другими художниками. Эта работа была возможна благодаря личным впечатлениям художника о войне.
Мемориальная мастерская имени Г. В. Дышленко до сих пор существует в Орле на улице 7-го Ноября, где сам художник трудился с 1971 по 1994 год.



Александра Бахтина
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