Орловские студенты посетили лекцию-экскурсию "Он написал войну"

Лекция посвящена 81-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"

Георгий Васильевич родился в селе Ирмино Донецкой области в 1914 году и принял участие в освобождении Орла. Он был удостоен ордена Красной Звезды и пяти боевых медалей за свою службу.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", одной из наиболее известных работ Георгия Васильевича является диорама "Орловская битва", созданная им совместно с другими художниками. Эта работа была возможна благодаря личным впечатлениям художника о войне.

Мемориальная мастерская имени Г. В. Дышленко до сих пор существует в Орле на улице 7-го Ноября, где сам художник трудился с 1971 по 1994 год.