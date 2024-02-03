Орловским танкистам доставили стройматериалы

На передовую доставили очередной гуманитарный груз из Орловской области. Его собрали силами уполномоченного по правам предпринимателей Евгения Лыкина и сотрудников "Дорожной службы".
Как рассказалсоветник губернатора Сергей Лежнев в соцсетях, в посылку вошли доски, брус, строительная пленка, гвозди, продукты, печки-буржуйки, утеплитель и клеенка. Это поможет бойцам быстро обустроить блиндажи.
– Это наша общая задача, общая работа, в которую включены буквально вся Орловская область. Спасибо, друзья! Работа продолжается, - подытожил Сергей Лежнев.