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15:08, 3 февраля 2024 года
Футбольный клуб "Орел" вновь обыграл белгородский "Салют"Контрольный матч команда провела на выезде.
Фото: телеграм-канал ФК "Орел"
Встреча состоялась 3 февраля. Итог – победа "зелено-белых" со счетом 3:2. Голы на свой счет записали Георгий Борисов, Евгений Рагулькин и Артем Лукша.
Напомним, неделю назад встреча этих же команд завершилась победой "Орлов" со счетом 4:0. Орловские футболисты продолжают подготовку к сезону во Второй лиге.
Сейчас – стадия подписания профессиональных контрактов. Руководству команды удалось сохранить практически всех лидеров в составе. Из потерь – уход из команды Егора Ручкина.
Анастасия Дорохова
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