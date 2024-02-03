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15:08, 3 февраля 2024 года

Футбольный клуб "Орел" вновь обыграл белгородский "Салют"

Контрольный матч команда провела на выезде.

Фото: телеграм-канал ФК "Орел"

Встреча состоялась 3 февраля. Итог – победа "зелено-белых" со счетом 3:2. Голы на свой счет записали Георгий Борисов, Евгений Рагулькин и Артем Лукша.

Напомним, неделю назад встреча этих же команд завершилась победой "Орлов" со счетом 4:0. Орловские футболисты продолжают подготовку к сезону во Второй лиге.

Сейчас – стадия подписания профессиональных контрактов. Руководству команды удалось сохранить практически всех лидеров в составе. Из потерь – уход из команды Егора Ручкина.


Анастасия Дорохова
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