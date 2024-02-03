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15:00, 3 февраля 2024 года

Врач рассказал, почему орловцы используют мат

3 февраля отмечается день борьбы с нецензурной лексикой.



Врачи отмечают, что брань является результатом "негативного социального научения", полученного в детстве или подростковом возрасте. За произношение нецензурной лексики в головном мозге отвечают центр Брока и лимбическая система.

Центр Брока - он является речедвигательным центром и отвечает за слова, которые мы говорим. Есть еще лимбическая система в головном мозге - это корковые и подкорковые ядра, которые отвечают за эмоции и память, - поясняет врач-психиатр, психотерапевт Денис Юдин.

Доктор филологических наук Владимир Изотов развеивает миф, что мат - наследие монголо-татарского ига. Профессор отмечает, что нецензурную брань можно было услышать еще у древних славян и увидеть на берестяных Новогородских грамотах 11-12 веков. Однако тогда этот пласт лексики не носил ругательного характера.

Матерная лексика стала выступать в качестве альтернативного языка, люди особенно молодежь и не только, очень часто объясняются на производных от матерных слов, понимая друг друга, - отметил доктор филологических наук, профессор Орловского государственного университета Владимир Изотов.

Представители духовенства отмечают, что такие слова убивают душу.

Господь словами апостола говорит: "Никакое гнилое слово да не исходит из Ваших уст, - сказал митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Те орловцы, которые решатся браниться в общественном месте, могут получить штраф от 500 до 1000 рублей. Для любителей виртуальной брани сумма значительно выше - от 30 до 100 тысяч рублей.


Сергей Силаев
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