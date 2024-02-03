Главная » Новости



14:00, 3 февраля 2024 года Состоялась январская сессия Орловского облсовета Депутаты рассмотрели 20 вопросов.







Первая сессия регионального заксобрания в 2024 году состоялась 2 февраля. В повестку включили два десятка вопросов, началось обсуждение с доклада начальника орловского управления МВД Юрия Савенкова. Народные избранники посчитали работу правоохранительных органов слаженной.



Шесть законопроектов приняли сразу в двух чтениях. Один из таких - стопроцентная льгота по транспортному налогу для бывших узников концлагерей. Инициативу поддержали единогласно.



Заключительным и наиболее обсуждаемым вопросом стала ликвидация второй смены в школах региона. По поручению президента страны Владимира Путина к единой смене должны прийти школы в течение десяти лет. На данный момент почти 13 тысяч школьников обучаются во вторую смену в Орловской области.



– Эту проблему нужно решать и обязательно не забывать о сельских, малокомплектных школах. Здесь ситуация сложная, нет однозначного решения, - отметил руководитель орловского регионального отделения КПРФ Иван Дынкович.





Екатерина Габова



