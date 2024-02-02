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19:00, 2 февраля 2024 года Стали известны имена победителей соревнований по стрельбе из лука в Орле Старт финалу 2 февраля дал министр спорта РФ Олег Матыцин.



Фото: Мария Семак

В международных соревнованиях по стрельбе из лука, которые прошли в ТМК "ГРИНН", участвовали более 500 спортсменов из 10 стран мира, в том числе из Китая и Мексики. Зрители болели за лучников целыми семьями.



Состязания проходили в классическом и блочном луке. Среди мужчин победителями стали Сандан Намсараев из Забайкальского края и Владимир Фазанов из Псковской области. Среди женщин золото завоевали Эржэна Очирова из Бурятии и Елизавета Махненко из Москвы.



В командном зачете на первую ступень пьедестала поднялись россиянки и белорусы. Об этом сообщает портал Орловской области.





Сергей Мерцалов



