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19:30, 2 февраля 2024 года В Орле почтили память погибших советских воинов 2 февраля - День разгрома фашистских захватчиков в Сталинградской битве.



Фото: Волонтеры Победы

2 февраля "Волонтеры Победы" почтили память красноармейцев, павших во время Сталинградской битвы. Активисты движения возложили цветы у Вечного огня в сквере Танкистов. В этот же день участники СВО рассказали студентам орловского художественного училища о подвиге, чести и любви к Родине.





Напомним, что 2 февраля 1943 года советские войска полностью разгромили группировку противника под Сталинградом. Эта победа стала началом "коренного перелома" в ходе Великой Отечественной войны.





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