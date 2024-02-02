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18:30, 2 февраля 2024 года

Новые мусорные перевозчики начнут работу в Орле 3 февраля

По выполнению работы будет предоставляться еженедельный график.



В Орловской области новые перевозчики мусора начнут работу 3 февраля. Глава региона Андрей Клычков поручил предоставлять еженедельный график вывоза по выполнению и невыполнению работы.

Вклад в решение проблемы вносит и новый мусороперерабатывающий комплекс. На объект за 12-часовую смену приезжает около 70 машин. Каждая привозит до шести тонн мусора.

До восьми часов вечера мусор принимаем. И до этого времени мы его сортируем. То есть мы его отбираем в ячейки, из ячеек этот мусор поступает на линии пресса, там его напрессовываем и готовим к дальнейшей реализации, - пояснил мастер смены мусорного полигона Роман Коростелев.

Весь процесс на каждом этапе строго контролируется. Благодаря раздельным площадкам выгружать мусор и крупногабаритные отходы стало проще и быстрее.


Эльза Ахмедбекова
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