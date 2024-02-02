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20:30, 2 февраля 2024 года Снег с дождем и потепление ожидают в выходные в Орловской области В субботу и воскресенье столбик термометра покажет от - 2 до +4 градусов.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 3 по 4 февраля в Орловской области ожидается мокрый снег с дождем, а воздух за окном прогреется до четырех градусов. Виной тому атлантический циклон, который будет перемещаться через Орловщину со Скандинавского полуострова.



Как сообщает Орловский гидрометцентр, в субботу, 3 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, дождь, возможна гололедица. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем -2…+3°. Не обойдется и без западного ветра с порывами до 8-13 м/c.



В воскресенье, 4 февраля, ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем небольшой мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3, +2°, днем -2, +3°.





Сергей Мерцалов



