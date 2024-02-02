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17:30, 2 февраля 2024 года

Орловский Красный крест выиграл более 5,5 миллиона рублей на проект "Мы рядом"

В центре пожилого человека теперь каждую неделю проводят занятия с психологом и с психотерапевтом.



В центре пожилого человека в Орле не просто собрание, уже почти два года здесь проводят групповые занятия для одиноких людей. И реализуется это в рамках проекта "Мы рядом", который направлен на оказание соцпомощи сразу двум целевым группам пожилых людей.

- Это вынужденные переселенцы, приехавшие в Орловскую область с территории Украины и Донбасса. А также орловцы старше 60 лет, которые являются посетителями центра пожилых людей Красного Креста, - рассказала председатель орловского регионального отделения Российского Красного креста Ольга Тесленко.

В Центре пожилых людей лечат не только психологическое здоровье, но и поддерживают физическую форму. Каждую пятницу - зарядка, это и обычные упражнения и езда на велотренажере. Центр работает в Орле уже 15 лет. Ежегодно более 100 человек приходят и получают здесь всю необходимую помощь и поддержку.


Антон Сорокин
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