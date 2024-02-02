В Орле торжественно открыли футбольный манеж

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16:04, 2 февраля 2024 года
В Орле торжественно открыли футбольный манежВ официальной церемонии поучаствовали Андрей Клычков, Олег Матыцин и Юрий Семин.
Фото: Анастасия Дорохова
В церемонии официального открытия футбольного манежа в Орле 2 февраля поучаствовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава Минспорта Олег Матыцин и футбольный тренер Юрий Семин.
Строительные работы на объекте завершили в декабре 2023 года. Объект возводили в рамках нацпроекта "Демография". Манеж будет доступен как юным спортсменам, так и игрокам ФК "Орел".
Почетные гости вручили футбольные мячи и комплекты игровой формы воспитанникам академии футбола Юрия Семина.
Анастасия Дорохова
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