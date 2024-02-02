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17:00, 2 февраля 2024 года

Под Орлом уже более года работает кавалерийская школа

На ее открытие и на обучение наездников выделили грант.



Иппотерапия, спорт, поиск людей и конное патрулирование. Год назад на базе одного из конных клубов была создана Орловская кавалерийская школа. На открытие и обучение наездников выделили президентский грант.

Как рассказала директор кавалериской школы Мария Семенихина, ездить верхом здесь учатся не только взрослые, но и дети. А всего с момента открытия школы обучение прошли более 100 человек.

Среди них - 50 добровольцев отряда "ЛизаАлерт". Теперь в Орле есть поисковики-конники. Территория которую пять пеших осмотрят за 8 часов, трое всадников обследуют за 3 часа. А в поиске пропавших время играет решающую роль. Потерянные минуты могут стоить человеческой жизни.


Татьяна Тимохина
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