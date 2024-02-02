За сутки с улиц Орла вывезли 75 самосвалов снега

На обработку тротуаров и проезжей части вышли 43 единицы техники и 70 уборщиков.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле продолжают очищать дороги от снега и льда. За минувшие сутки работники "Спецавтобазы" вывезли с орловских улиц 1875 кубометров снега.
По информациипресс-службы администрации Орла, 2 февраля от снега очистят тротуары и проезжую часть на центральных улицах города и во дворах многоэтажек. Также тротуары обработают пескосоляной смесью. Кроме того, продолжится расчистка мостов, путепроводов и подходов к ним.