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14:30, 2 февраля 2024 года Орловские одинокие родители получили дополнительные трудовые гарантии Изменения отражены в статье 261 ТК РФ.



Фото: архив

Принят закон о дополнительных трудовых гарантиях для одиноких мам и пап. Теперь работодатель не вправе по своей инициативе уволить женщину, которая одна воспитывает ребенка до 16 лет. Раньше запрет на увольнение касался одиноких родителей с детьми до 14 лет. Как отмечает портал Орловской области, запрет распространяется и на одиноких отцов.



Уволить таких родителей без их желания можно только по нескольким основаниям. В их числе - прогул, неисполнение обязанностей, состояние опьянения, хищение, разглашение тайны, насилие над личностью воспитанников, нарушение правил охраны труда, подложные документы при трудоустройстве, аморальные поступки.





Сергей Мерцалов



