В Орел приехал министр спорта РФ Олег Матыцин

Глава министерства посетит соревнования и поучаствует в открытии футбольного манежа.
В Орел с рабочим визитом прибыл глава Минспорта Олег Матыцин. В планах у главы министерства протокольная встреча с губернатором региона Андреем Клычковым, посещение соревновательной площадки, где пройдут финальные встречи первенства России по стрельбе из лука.
Также министр планирует осмотреть спортивные объекты в ТМК "Гринн", парк Победы, где тренируются лыжники и поучаствовать в торжественной церемонии открытия крытого футбольного манежа в Орле. В конце визита пройдет встреча со спортивной общественностью региона.