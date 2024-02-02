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13:36, 2 февраля 2024 года В Орел приехал министр спорта РФ Олег Матыцин Глава министерства посетит соревнования и поучаствует в открытии футбольного манежа.





В Орел с рабочим визитом прибыл глава Минспорта Олег Матыцин. В планах у главы министерства протокольная встреча с губернатором региона Андреем Клычковым, посещение соревновательной площадки, где пройдут финальные встречи первенства России по стрельбе из лука.



Также министр планирует осмотреть спортивные объекты в ТМК "Гринн", парк Победы, где тренируются лыжники и поучаствовать в торжественной церемонии открытия крытого футбольного манежа в Орле. В конце визита пройдет встреча со спортивной общественностью региона.





Сергей Силаев



