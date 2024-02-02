Житель Мценска ответит в суде за убийство знакомого
Трагедия произошла на алкогольной почве.
Фото: СУ СК РФ по Орловской области
Житель города Мценска предстанет перед судом. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего амчанина, который обвиняется в убийстве.
Как установило следствие, в ночь с 27 на 28 января 2023 года между обвиняемым и его 30-летним знакомым в квартире на Тургенева возник конфликт. Мужчины распивали спиртное. В результате потерпевший получил удары по голове, от которых скончался на месте, сообщилофициальный представитель СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.
Следствие завершено. Уголовное дело направлено в суд.