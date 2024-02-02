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12:35, 2 февраля 2024 года Житель Мценска ответит в суде за убийство знакомого Трагедия произошла на алкогольной почве.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Житель города Мценска предстанет перед судом. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего амчанина, который обвиняется в убийстве.



Как установило следствие, в ночь с 27 на 28 января 2023 года между обвиняемым и его 30-летним знакомым в квартире на Тургенева возник конфликт. Мужчины распивали спиртное. В результате потерпевший получил удары по голове, от которых скончался на месте, сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.



Следствие завершено. Уголовное дело направлено в суд.





Сергей Силаев



