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12:00, 2 февраля 2024 года Глава Ливен Сергей Трубицин рассказал, как остается на связи с горожанами В 2024 году мэр стал лауреатом премии "Служение".







В 2024 году глава города Ливны Сергей Трубицын стал лауреатом премии "Служение". Она учреждена по поручению президента страны Владимира Путина, чтобы отметить лучших муниципальных работников и их вклад в развитие территорий.



Церемония награждения прошла в Москве, в январе. Корреспондент "Вести-Орел" Александра Бахтина встретилась с Сергеем Трубициным и узнала, как главе Ливен удается всегда быть на связи с жителями города.





Александра Бахтина



