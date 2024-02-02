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11:00, 2 февраля 2024 года
В Орле назвали финалистов конкурса "Учитель года"В список вошли восемь педагогов.
Фото: пресс-служба мэрии Орла
В областном центре 1 февраля в гимназии №19 для финалистов муниципального этапа конкурса "Учитель года" проходило финальное испытание. Конкурсанты поучаствовали в круглом столе, рассказали в пресс-службе городской администрации.
В число финалистов вошли:
- Максим Царев, учитель русского языка и литературы лицея № 1 им. М. В. Ломоносова;
- Мария Яшина, учитель начальных классов школы №2;
- Инесса Старовойтова, учитель математики школы №15 им. М.В. Гордеева;
- Мария Терехова, учитель английского языка школы № 27 им. Н. С. Лескова;
- Юлия Дюканова, учитель-логопед лицея №32 им. И.М. Воробьева;
- Михаил Костиков, учитель технологии гимназии №34;
- Александр Болелов, учитель физики школы №50;
- Дарья Медведева, учитель истории и обществознания школы №52.
В финале орловские педагоги порассуждали над тем, как решать актуальные проблемы современного образования. В ходе беседы конкурсанты продемонстрировали знание направлений развития образования и собственное видение решения проблем.
Жюри оценивало ораторское искусство, нестандартность суждений, аргументированность и конструктивность предложений. Имя победителя назовут в середине февраля.
Сергей Силаев