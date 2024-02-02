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10:30, 2 февраля 2024 года В Маслозаводском переулке Орла открылся исправительный центр для осужденных В нем будут проживать те, кто получил наказание в виде принудительных работ.



Фото: Татьяна Тимохина

В Орле 2 февраля открылся исправительный центр для тех, кого суд посчитал не опасными для общества. В центре будут проживать 150 человек.



Осужденные займутся изготовлением упаковки для пищевой продукции на предприятии, где будут работать с вольнонаемными людьми. Им также положена зарплата и премии. Центр оснащен видеокамерами по всему периметру.



В регионе это уже третий центр. Такие же при колониях открыты в Мценском и Кромском районах. В областном центре создание стало возможным за счет средств работодателя.





Татьяна Тимохина



